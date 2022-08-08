4 yıllık ilişkisini bitirmişti! Sinem Ünsal'ın ayrılığının perde arkası yeni aşkı çıktı

Mucize Doktor dizisi ile televizyon dünyasına adını duyuran ünlü oyuncu Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz Temmuz ayında bitirmişti. Ünlü oyuncunun sevgilisinden ayrılık nedeninin Gizli Saklı dizisinde başrol paylaştığı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşaması olduğu iddia edildi.