4 yıllık ilişkisini bitirmişti! Sinem Ünsal'ın ayrılığının perde arkası yeni aşkı çıktı
Ünlü oyuncu Sinem Ünsal geçtiğimiz günlerde 4 yıllık sevgilisiyle sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Sinem Ünsal'ın ayrılık sebebi Gizli Saklı dizisinde başrol paylaştığı rol arkadaşı çıktı.
Mucize Doktor dizisi ile televizyon dünyasına adını duyuran ünlü oyuncu Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz Temmuz ayında bitirmişti. Ünlü oyuncunun sevgilisinden ayrılık nedeninin Gizli Saklı dizisinde başrol paylaştığı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşaması olduğu iddia edildi.
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Geçen günlerde final yapan "Gizli Saklı" dizisinin başrolleri Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, aşk yaşamaya başladı.
Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla son yılların yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Sinem Ünsal, özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme geliyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılınç ile yıllardır aşk yaşayan Sinem Ünsal'dan geçen haftalarda kötü haber gelmişti.