4 yıllık evlilikte kriz çıktı! Manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan boşanıyor iddiası
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Eski manken Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş 4 yıldır evli. Çift geçtiğimiz aylarda darp iddiasıyla gündeme gelmişti. Son iddiaya göre Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşanmaya karar verdi.
Ünlü manken Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, iki yıl aşk yaşadıktan sonra beraberliklerini 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda evlilikle taçlandırmıştı.
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Evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilen çift, geçen aylarda da darp iddiasıyla gündeme gelmişti.
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Uğur Akkuş'un, eşi Ebru Şallı'yı araç içinde darbettiği öne sürülmüş, ikili iddiaları reddetmişti.
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Evliliklerini birkaç kez boşanmadan çeviren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'tan kötü haber geldi. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi.
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