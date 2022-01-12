4 yaşındaki oğluna alkol içirip kenevir koklattı! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı tedavi görecek

Emlak kralı Dikran Masis’in kızı Alexandra Masis’in eski kocası Şafak Susamcıoğlu, eski eşinin 4 yaşındaki oğullarının yüzüne esrar üflediğini söyleyip şikayetçi olmuştu. Devlet hastanesi tarafından düzenlenen raporda; Masis’in bağımlı olduğu ve AMATEM’de tedavi görmesi gerektiği belirtildi. Şafak Susamcıoğlu, oğlunun velayetinin madde bağımlısı teşhisi konulan eski eşi Alexandra Masis’te olmasına isyan etti: “Madde bağımlısı olan anneye velayet verilemez. Ya oğlumun başına ya bir şey gelirse?”