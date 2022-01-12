4 yaşındaki oğluna alkol içirip kenevir koklattı! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı tedavi görecek
Sosyetenin tanınmış isimlerindenemlak kralı Dikran Masis’in kızı Alexandra Masis’in başı dertte. 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği, kenevir koklatıp, yüzüne esrar dumanı üflediği iddia edilmişti. Devlet hastanesi tarafından düzenlenen raporda; Masis’in bağımlı olduğu ve AMATEM’de tedavi görmesi gerektiği belirtildi.
Emlak kralı Dikran Masis’in kızı Alexandra Masis’in eski kocası Şafak Susamcıoğlu, eski eşinin 4 yaşındaki oğullarının yüzüne esrar üflediğini söyleyip şikayetçi olmuştu. Devlet hastanesi tarafından düzenlenen raporda; Masis’in bağımlı olduğu ve AMATEM’de tedavi görmesi gerektiği belirtildi. Şafak Susamcıoğlu, oğlunun velayetinin madde bağımlısı teşhisi konulan eski eşi Alexandra Masis’te olmasına isyan etti: “Madde bağımlısı olan anneye velayet verilemez. Ya oğlumun başına ya bir şey gelirse?”
Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu arasında sular durulmuyor. Masis'in 4 yaşındaki oğluna şarap içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.
Susamcıoğlu, eski eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden şikayetçi olmuştu ancak Alexandra'nın İngilizce 'wine' (şarap) diyerek 4 yaşındaki oğluna içirdiği videoyu inceleyen savcılık, içirilenin alkol olmadığını, renkli bir sıvı olduğunu belirterek takipsizlik kararı vermişti.
Karara itiraz eden Susamcıoğlu'nun eski eşinin uyuşturucu kullandığına yönelik şikayeti üzerine Beykoz Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde rapor düzenlendi.