4 ülkeyi kapsıyor! Kovid-19 aşı ittifakı
İTALYA Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 400 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını açıkladı. Kovid-19 aşı sözleşmesi 4 ülkeyi kapsıyor.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yıl sonuna kadar Avrupa halklarına 400 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını açıkladı. Almanya Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’nın tüm AB ülke vatandaşları için aşı sağlanması konusunda bir ittifak oluşturulduğunu açıkladı.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından "çok güzel ve önemli bir haber" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, "Almanya, Fransa ve Hollanda sağlık bakanlarıyla aşı için başlattığımız ittifaktan sonra, tüm Avrupa nüfusu için 400 milyon doza kadar aşı sağlanmasına yönelik Astrazeneca firmasıyla bir sözleşme imzaladım." ifadesini kullandı.
Speranza, söz konusu aday aşının Oxford Üniversitesi’nden çıktığını, geliştirme ve üretim aşamalarında İtalyan firmalarının da katkı vereceğini belirtti.
Bakan Speranza, halihazırda geliştirilmiş olan aşının deney aşamasının sonbaharda sonuçlanmasını ve yıl sonuna kadar dağıtımına başlanmasının taahhüt edildiğini kaydetti.