4 ülkeyi kapsıyor! Kovid-19 aşı ittifakı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından "çok güzel ve önemli bir haber" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, "Almanya, Fransa ve Hollanda sağlık bakanlarıyla aşı için başlattığımız ittifaktan sonra, tüm Avrupa nüfusu için 400 milyon doza kadar aşı sağlanmasına yönelik Astrazeneca firmasıyla bir sözleşme imzaladım." ifadesini kullandı.