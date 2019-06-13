4 köpek telef oldu neden öldükleri sonradan ortaya çıktı

Zehirli olabilir: Jandarma, inceleme başlatırken, Kemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de köpekler ile etlerden numune aldı. Etlerin zehirli olduğunu düşündüğünü belirten Özkan Kıvrak, şu şekilde konuştu: