4. kez baba oldu! Acı detay yürek burktu: Tolga Karel çocuğuna bakın kimin ismini verdi
Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ isimli diziyle adını duyuran ve sonrasında ABD’ye yerleşen oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba oldu.
Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, geçtiğimiz yıl kasım ayında baba olacağını açıklamıştı.
114
Karel'in eşi Saraj Scott, doğum yaptı. Çiftin oğullarının dünyaya geldiği öğrenildi.
214
Geçtiğimiz ay babasının vefatıyla sarsılan Tolga Karel, 4. çocuğuna babasının adı olan 'Tufan' ismini verdi.
314
Ünlü oyuncu, baba olduğunu da Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle duyurmuştu.
414