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4. kez baba oldu! Acı detay yürek burktu: Tolga Karel çocuğuna bakın kimin ismini verdi

4. kez baba oldu! Acı detay yürek burktu: Tolga Karel çocuğuna bakın kimin ismini verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ isimli diziyle adını duyuran ve sonrasında ABD’ye yerleşen oyuncu Tolga Karel, 4. kez baba oldu.

4. kez baba oldu! Acı detay yürek burktu: Tolga Karel çocuğuna bakın kimin ismini verdi

Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, geçtiğimiz yıl kasım ayında baba olacağını açıklamıştı. 

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4. kez baba oldu! Acı detay yürek burktu: Tolga Karel çocuğuna bakın kimin ismini verdi

 Karel'in eşi Saraj Scott, doğum yaptı. Çiftin oğullarının dünyaya geldiği öğrenildi.

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4. kez baba oldu! Acı detay yürek burktu: Tolga Karel çocuğuna bakın kimin ismini verdi

Geçtiğimiz ay babasının vefatıyla sarsılan Tolga Karel, 4. çocuğuna babasının adı olan 'Tufan' ismini verdi.

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4. kez baba oldu! Acı detay yürek burktu: Tolga Karel çocuğuna bakın kimin ismini verdi

Ünlü oyuncu, baba olduğunu da Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle duyurmuştu.

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