4 ilde HDP'nin gençlik meclisine dikkat çeken operasyon!

Hatta zanlıların bir süre önce bir jandarma özel hareket uzman çavuşun evine saldırıyı da planlayıp gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Polisin Türkiye'de ilk kez bu yapılanmaya karşı yaptığı operasyonda baskın yaptığı evlerde aramalarda ise 71 gram esrar, 655 gram patlayıcı, 281 ateşleme fitili, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 5 pompalı tüfek ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.