BIST 1.433
DOLAR 9,35
EURO 10,88
ALTIN 532,97

4 farklı şekilde kullanabilecek! Whatsapp'ta herkesin şikayet ettiği özellik değişiyor

4 farklı şekilde kullanabilecek! Whatsapp'ta herkesin şikayet ettiği özellik değişiyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan bir özelliği daha değiştiriyor.

4 farklı şekilde kullanabilecek! Whatsapp'ta herkesin şikayet ettiği özellik değişiyor

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.

113
4 farklı şekilde kullanabilecek! Whatsapp'ta herkesin şikayet ettiği özellik değişiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.  Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. 

213
4 farklı şekilde kullanabilecek! Whatsapp'ta herkesin şikayet ettiği özellik değişiyor

Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.

313
4 farklı şekilde kullanabilecek! Whatsapp'ta herkesin şikayet ettiği özellik değişiyor

WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek.

413