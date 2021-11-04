4 bin suç duyurusu! 9 çocuklu İzzet Yıldızhan'dan 'asla affetmeyeceğim, çok ayıp değil mi?' isyanı

Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiği açıklamasıyla olay olan İzzet Yıldızhan, Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında, kızlarının aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkilerin odağına oturmuştu.