4 bin suç duyurusu! 9 çocuklu İzzet Yıldızhan'dan 'asla affetmeyeceğim, çok ayıp değil mi?' isyanı
Kızlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla olay olan 58 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın son açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.
Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi geçtiği açıklamasıyla olay olan İzzet Yıldızhan, Tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında, kızlarının aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkilerin odağına oturmuştu.
58 yaşındaki türkücü, "Kızlarımın eş seçme şansı yok! Karşıma eş getirme şansı yok! Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım" demişti.
Yıldızhan, "Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde birbirlerini tanıyacaklar." ifadelerini kullanmıştı.
"Flört edilmemeli" diyen Yıldızhan "Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle" şeklinde konuşmuştu.