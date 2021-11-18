39 ile kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul Eskişehir Antalya Mersin Konya
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre 39 kente kuvvetli yağış geliyor. Pus ve sis hadisesine karşı da uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İşte hava tahminleri...
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu