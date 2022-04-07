3600 ek göstergede sona gelindi! Kapsam genişledi maaşları etkileyecek emeklileri de ilgilendiriyor
3600 ek gösterge konusunda son dönemlerde çalışmalar hızlandı ve sona gelindi. Yapılan çalışmaların mayıs ayında tamamlanıp Meclis’e gönderilmesi ve Meclis tatile girmeden temmuza kadar düzenlemenin geçmesi bekleniyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ise henüz netleşmiş değil. Mayıs ayında yapılacak son toplantıda düzenlemenin kapsamı da belli olacak.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan 3600 ek gösterge konusunda sıkça soru aldığını ve okuyucularının ‘Beni de kapsayacak mı, ne zaman çıkacak, maaşım ve ikramiyem artacak mı, emekli olmayıp düzenlemenin çıkmasını mı beklesem?’ diye sorduğu belirtti. Doğan bugün kaleme aldığı yazısında önemli detaylar aktardı:
Öncelikle şunu belirteyim, 3600 ek gösterge konusunda çalışmalarda sonuna gelindi; durum da netleşmeye başladı. Bugüne kadar başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer bakanlıklar olmak üzere sendikalarla iki görüşme yapıldı, üçüncü görüşme ise mayıs ayının başında yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların mayıs ayında tamamlanacağını ve düzenlemenin Meclis’e gönderileceğini söyledi. Buradan da anlaşılacağı üzere Meclis tatile girene kadar, yani temmuz ayına kadar 3600 ek göstergeye yönelik düzenleme yapılacak.
Bir noktanın daha altını çizeyim, 3600 ek gösterge, memurları ilgilendiren bir uygulama; SSK’lıları ya da Bağ-Kur’ları ilgilendirmiyor. Ek gösterge nedir? Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi.