3600 ek göstergede bir ilk! Maaş ve ikramiyelere yüzde 25 zam
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hem maaş, aylık hem de ikramiyeleri artıracak 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı, toplu sözleşmede ilk defa hükme dönüşen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memur emekli ikramiyelerinin 30 bin lira civarında artacağını söyledi. Yalçın düzenlemenin öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile sınırlı olmayacağı mesajını verdi.
Merakla beklenen 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girerek yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.
Hükümet ile memur sendikaları arasında geçen hafta karara bağlanan toplu sözleşme görüşmelerinde zamla birlikte meslek kollarında 350 başlıkta kazanım sağlandı. En önemli başlıklardan ikisi de 3600 ek gösterge ile 500 bin sözleşmeli çalışına yönelik gelecek yıl yaşama geçirilmesi öngörülen hükümler oldu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş artışları dışında 11 hizmet kolu için 7 milyar liralık yıllık kazançla masadan kalktıklarını ifade etti. Yalçın, görüşmelerin son gününde toplantı saatindeki gecikmenin ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlara yönelik müzakerelerden kaynaklandığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşmelerinde bugüne kadar 'ek göstergenin yeri bura değil' denilerek ertelendi. İlk defa hükme bağlandı ve gelecek yıl tamamlanacak" diye konuştu.