3600 ek göstergede bir ilk! Maaş ve ikramiyelere yüzde 25 zam

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaş artışları dışında 11 hizmet kolu için 7 milyar liralık yıllık kazançla masadan kalktıklarını ifade etti. Yalçın, görüşmelerin son gününde toplantı saatindeki gecikmenin ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlara yönelik müzakerelerden kaynaklandığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşmelerinde bugüne kadar 'ek göstergenin yeri bura değil' denilerek ertelendi. İlk defa hükme bağlandı ve gelecek yıl tamamlanacak" diye konuştu.