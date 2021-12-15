3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek? İkramiyeler ve maaşlar artacak
3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen birçok soru var. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, okuyucularından 'Ben de yararlanabilir miyim?', 'Beni nasıl etkileyecek, maaşım artacak mı?', '3600 ek gösterge çıkarsa erken emekli olabilir miyim?' gibi sorular geldiğini belirtti ve önemli detaylar aktardı.
3600 ek gösterge konusunda beklentiler çok yüksek ve ek göstergenin kimi, nasıl etkileyeceği konusunda kafalar ise karışık.
3600 ek gösterge konusu gündemde olduğunu belirten Hürriyet yazarı "İş sene sonuna kadar olacak bir iş değil." dedi. Doğan şöyle devam etti:
2022 yılının içinde, büyük ihtimalle de senenin ilk yarısına kalmadan 3600 ek gösterge sorunu çözülmüş olacak. Sorunu diyorum; çünkü hemen hemen dört yıldır 3600 ek gösterge konusu sürekli gündemdeki yerini korudu, çözümü için zaman zaman girişimlerde bulunulsa da bugüne gelindi.
Hazır yeri gelmişken, 3600 ek gösterge konusu SSK’lıları ya da Bağ-Kurluları ilgilendirmiyor, sadece memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzenleme.