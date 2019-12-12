3.600 ek gösterge bütün kamu çalışanlarına mı uygulanacak KPDK'dan ne çıkacak
3.600 ek gösterge bütün kamu çalışanlarına mı uygulanacak? Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için düşünülen 3.600 ek göstergenin bütün kamu çalışanlarına uygulanmasını isteyen memurlar, böylelikle çok sayıda kişinin emekli olacağını, yeni istihdam alanı açılacağını ifade ediyor.
Milyonlarca çalışan, asgari ücreti beklerken, memurların gözü de seçim vaatlerinden biri olan 3.600 ek göstergeye kilitlendi. Memurların problem ve taleplerinin masaya yatırılacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), yılın son toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak.
Erdoğan'ın seçim vaadiydi
Memur sendikalarıyla hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantıda ele alınması gereken çok sayıda konu bulunuyor. Bunların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 3.600 ek gösterge geliyor.
Tüm çalışanlar göstergelerinin 800 puan artırılmasını istiyor
Memurlar, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarında artışı gündeme getirecek olan 3.600 ek göstergenin, tüm memurları kapsamasını, bunun mümkün olmaması hâlinde de en azından tüm çalışanların göstergelerinin 800 puan artırılması talebinde bulunuyor. Memurlar, göstergelerin yükseltilmesiyle çok sayıda kişinin emekli olacağını, bu sayede yeni çalışanlar için istihdam alanı açılacağını savunuyor.
Sözleşmeli bitmeli
Memur sendikalarının 3.600 ek göstergenin ardından mutabık kaldığı bir diğer konu ise sözleşmeli personel konusu. Özellikle 31 Mart Mahallî Seçimlerinin ardından yaşanan işçi kıyımları nedeniyle çalışanların zor günler yaşadığına vurgu yapan memur sendikaları, çözümün sözleşmeli personel statüsünün kaldırılmasında olduğuna dikkat çekiyor. İşçilerin gelir vergisinde yaşanan problemlerin çözümü için hükûmete talepte bulunmasının ardından memurlar da bu yıl masaya bu konuyu taşıyacak.