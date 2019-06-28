36 suç kaydı bulunan hırsız çatıya sıçradı ama polisten kaçamadı

Olay, öğle saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve hırsız girdiği ve çatıda saklandığı ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Polisi gören hırsız ise, evlerin çatılarından yaklaşık altı sokak değiştirerek, kaçmaya başladı.