35 yıl önce fark etti! Görenler hayrete düştü
İZMİR'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan (69), yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.
Basmane'de 1984 yılından beri otel işleten, bir çocuk babası Ethem Arslan (69), 1980'li yıllarda bir televizyon programında insan vücuduna metal ürünlerin yapıştığını gördü.
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Eşinin ısrarı üzerine deneyen Arslan vücudunun, metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi materyalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti
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İçinde metal bulunan her şey, Arslan'ın göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. Çevresi tarafından 'Mıknatıs Adam' olarak anılan Arslan'ın bu özelliği görenleri şaşırtıyor.
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Aynı özelliğin anneannesinde de olduğunu söyleyen Arslan, aynı zamanda, insanların hissettiği ağrıları onların yakınında durarak kendine çekebildiğini anlattı.
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