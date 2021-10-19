34. Best Model'de skandal iddia 'Erkan Özerman'a hangi erkek masaj yapmak ister' mesajı

"Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı"

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede. "