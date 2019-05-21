32 yıldır ormanda yaşıyorlar
Bursa'da yaşayan çoban çift ormanları evleri olarak kullanıp 32 yıldır dağlarda yaşıyor.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin ve Nihal Taşkın çifti hayatlarını birleştirdikten sonra ormanda yaşamaya karar verdi.
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Geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan çift sahip oldukları keçi sürüsüyle birlikte ormanların içinde kulübede çobanlık yaparak hayat sürüyor.
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3 ayda bir bulundukları merayı değiştiren çift gittikleri yere hemen kulübe yaparak teknolojiden ve insanlardan uzak bir hayat sürüyor. Taşkın çifti, keçilerini her gün sağıp sütlerini 10 kilometre uzaklıktaki köylerine eşekle götürüp sütçüye satıyor.
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u sütlerden ise doğal peynir elde ediliyor. Hüseyin Taşkın, eşine olan aşkını dağlarda türküler söyleyerek dile getiriyor.
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