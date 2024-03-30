31 Mart seçimleri için son hazırlıklar: Okullarda sandıklar kuruldu
Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. İstanbul'da seçmenlerin oy kullanacağı okullarda sandıklar kurulmaya başlandı. Sandıklar ve kabinler sınıflara yerleştirildi.
Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son rötuşlar yapılıyor.
31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'da oylarını kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Sınıflara paravan kurulurken, seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi. Depremin vurduğu illerde de afetzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı kuruldu.
Türkiye’de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son rötuşlar yapılıyor. Beşiktaş Balmumcu’da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’na sabah saatlerinde hazırlıklar başladı.
Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi.