31 Mart seçiminde kilit YRP mi olacak?

Yeniden Refah Partisi İstanbul, Bursa, Malatya, Şanlıurfa gibi pek çok şehirde aday çıkardı. Yeniden Refah Partisi, AK Partisine siyasi şantaj yaptı ama tutmadı.

Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylıkları için AK Partisinden oltaladıklarını aday gösterdi. AK Partisi Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın, YRP’ne geçerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bursa’da tanınmış ve etkin bir siyasetçi olan Sedat Yalçın AK Partisinin tabanından oy alması bekleniyor. Bursa’da CHP’li Mustafa Bozbey’de seçimin güçlü isimlerinden.

AK Partisinin Kestel ve Büyükorhan belediye başkanlarıda saf değiştirip YRP safında yer alanlardan. AK Partiden az da olsa bir miktar oy alacak YRP.

YRP kaybettirmek için çalışmalar yaparken, bir yandan da AK Partinin gölgesinden faydalanmanın peşinde koşuyor.

Bu yapılan kampanyalar yerel seçim için. Yerel Belediyecilikte Millî Görüş’ün en gelişmiş kası. Türkiye’de yerel belediyecilik temelleri1994 yılında Refah Partisiyle, Necmettin Erbakan’la atılmıştı.

YRP bu seçimi o nedenle pas geçmek istememiş olabilir.

YRP İstanbul’da İmamoğlu’na kazandırmak için adayını geri çekmiyor olabilir.

YRP Şanlıurfa’da adayını geri çekmezse DEM Partinin kazanması için hizmet etmiş olacak.

YRP kendi müstakil oyunu test etmek istiyor olabilir.

YRP tek başına hiçbir ilde kazanma ihtimali yok. Sadece belli bölgelerde CHP’nin ve DEM Parti’nin kazanmasa zemin hazırlıyor.

Sultanbeyli ve Arnavutköy YRP için oldukça anlamlı ilçeler. Bu ilçelerde Refah Partisi ve Millî Görüş ruhu hala diri, canlı. Bu ilçeler YRP verilseydi nasıl bir siyasi pazarlık olurdu?

YRP ’ne bugün hala Erbakan Hoca’nın mirasıymış gibi bakan seçmen sayısı azımsanacak gibi değil.

Bir de İmamoğlu siyasi jargonları oldukça etkili kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan rol çalıyor. İmamoğlu sadece CHP’nin oylarını değil, DEM Parti ve İYİ Partinin oylarınıda alacak gibi duruyor. Murat Kurum; AK Partisi, MHP’si ve YRP’sinden oy alıyor. Bu konjonktürde bazı ilçelerde CHP öne geçiyor. Bayrampaşa, Tuzla ve Üsküdar’da AK Parti ile CHP arasında kafa kafaya bir seçim yaşanacak gibi görünüyor.

Bir de bunun yanı sıra adayın kim olduğuna bakmaksızın, sadece siyasi ideoloji olarak bakılıp kaşe basılan ilçeler var. Bakırköy, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer gibi

Son olarak gözlemlediğim önemli bir konuda seçmene yansımayan enerji.

Seçmenin gündemine nüfus edemeyen bir seçim görüntüsü var.

Seçmen yaşadığım ilime, ilçeme köyüme kim daha iyi hizmet verecek?

Hangi adayın projeleri daha verimli sorusunu sormuyor.

Bu kadar uzak bir bakış açısı nasıl bir yerel sonuç doğurur. Seçmen sandığın başında mı karar verecek?