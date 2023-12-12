31 Mart Seçimi Kıvama Gelmeye Başladı...

31 Mart 2024 yerel seçimleri için işin mutfağında çalışmalara başlandı. Aday adaylarından kimlerin sahici aday olacağı, parti teşkilatları tarafından bilinir durumdayken, bazı partiler medya aracılığıyla durumu yokluyor. Laf trafiği oluşturup, kamuoyunda boy göstermek için kulis çalışmaları yapıyor. Ortam hazırlansın diye.

Siyasi partiler cephesinden farklı yorumlar gelirken;

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’yı kaybettiğini, “AK Parti’nin bu durumda Yeniden Refah Partisini desteklemesi gerektiğini”, “Biz niye AK Parti’yi destekleyelim, kaybetmiş zaten” dedi.

Gazeteci ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, partinin şartları olduğundan bahsetti. Sevinç; Yeniden Refah Partisi, AK Parti’nin adayının Tevfik Göksu olmasını bunun karşılığında da Sultanbeyli ya da Esenler’in Yeniden Refah Partisi’ne bırakılmasını,

Tevfik Göksu’nun kazanması halinde de İBB’de bazı pozisyonların Yeniden Refah Partisi’ne verilmesini istiyor.

Sevinç, Yeniden Refah Partisi’nin talepleri kabul edilmezse İBB ve tüm ilçelerde seçime kendi başına gireceğini söyledi.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi belli il, ilçe ve belde de birbirlerinin adaylarını desteklemek konusunda masaya otururlar mı? Evet otururlar fakat 14 Mayıs’ta yaşanan git gel akılda tutularak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 14 Mayıs akşamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlamak için Beştepe’ye gitmesi,

Bazı sosyal medya paylaşımları da AK Partililerin hafızasında hâlâ diri.

Yeniden Refah Partisi’nden gelen son hamlelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50+1 çıkışını MHP ile ilişkilendirilmesi söz konusu olsa da mesajın İttifak’taki küçük partilere olduğu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir anlamda yüksek talebe set çekme taktiği olabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin devletin bekasından başka bir talebi olmadığını bildiğimizden bu mesaj küçük partilere yönelik olsa gerek.

İmamoğlu, Özel’i aşıp İnce’ye ulaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hasbi niyeti öyle olmasa da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in üzerine gölgesini düşürüyor.

Meşhur zoom toplantısında başlayan süreç kaldığı yerden devam ediyor. CHP’nde ki baş aktör tabi ki İmamoğlu.

Siyasi süreci dizayn ederken kurultayda ki başarısı tabi ki yadsınamaz.

Özel genel başkanlığını İmamoğlu ile kurduğu mutabakata borçlu. Bu durum sır değil.

İmamoğlu siyasi çekim gücünü kendi odağında toplayarak Özel’in otoritesini sarsıyor. İmamoğlu bunları yaparken Özgür Özel üzerinden yük almak niyetinde olabilir. Ama dışarı yansıyan tartışmasız “kumanda İmamoğlu’nda”görüntüsüdür.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Özel’den önce görüşmesi tezimin ispatıdır.

Muharrem İnce, İmamoğlu’nu arayanın kendisi olduğunu söylese de,

Yapılan bu görüşmenin, Özel’e karşı saygısızlık amacıyla yapılmadığını,

İmamoğlu görüşmeden önce Özel’e bilgi vermiş olsa da, Muharrem İnce’ye önce Özel’i işaret edebilirdi. Ama atladı.

Deneyimli bir siyasetçi olan Muharrem İnce tabi ki protokol bilir. O da tercihi ile bir mesaj vermeyi mi amaçladı. Eğer ki amaç mesaj vermekse vermiş oldu.

Muharrem İnce’nin yerel seçimlerde duracağı yer oldukça önemli, hatta durumu kritik hale getirebilir.

Son seçim de kendisine İstanbul’da verilen oy 25 bin 631. Partisinin aldığı oy 100 bin civarı. 2019’da İstanbul seçiminin ilk turunda CHP ile AK Parti’nin arasındaki farkın 13 bin küsur olduğu düşünüldüğünde, asla hayır denilemez bir teklif.