30 yaşındaki Yasemin'in hayali gerçek oldu! Damatsız düğün...
KOCAELİ'nde sağlık problemleri sebebiyle evlenemeyen ve gelinlik giyme hayali olan 30 yaşındaki özel birey Yasemin Ece Şengül, sonunda hayalini kurduğu gelinliğe kavuştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşamını sürdüren özel birey Yasemin Ece Şengül, sağlık problemleri sebebiyle dünya evine giremiyordu.
Gelinlik giyme hayaliyle yaşayan Yasemin edip Şengül'ün bu isteğini annesi ve babası, damatsız bir düğün organize ederek yerine getirdi.
Damadı olmayan düğün merasimi ise gerçek düğünleri aratmadı. Düğün öncesinde her detay düşünülerek misafirlere davetiyeleri verildi.
Düğün günü ise gelin arabası gerçeğine uygun bir şekilde süslendi. Düğün salonuna gelinliğiyle giren Yasemin Ece Şengül, ilk dansı babasıyla yaptı. Daha sonra düğün pastasını kesen Şengül için takı merasimi de yapıldı. Hayatının en mutlu anlarını yaşayan Şengül, misafirlere düğün çiçeğini atmayı da ihmal etmedi.
"Mutlu olmak istiyordum"
Hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Yasemin Ece Şengül, "Ailem benim hep evlenmemi istedi. Ben mutlu olmak için 'Evet' dedim. Ben de mutlu olmak istiyorum. Çünkü çok eğleniyorum, halay çekiyorum, mesela fotoğraf çekiniyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum. Ben mutlu olunca bana 'Çok mutlusun' diyorlar. Ben de daha çok mutlu olmak istiyorum, daha çok eğlenmek istiyorum. Annem ve babamın çok mutlu olmasını istiyorum. Geleceğimi mutluluğuma bağlıyorum. Bir hayalim daha var, araba kullanmak istiyorum, gelinliğimle gezmek istiyorum. Bu mutlu günümde yanımda olanlara da teşekkür ediyorum. Onlar beni çok seviyorlar, beğeniyorlar. Bunları bildikçe daha çok mutlu oluyorum" dedi.