30 yaşındaki covid-19 aşısı olan Bensu Soral büyük tepki çekti! Sebebini bakın ne çıktı
İçerde ve Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle büyük bir popülerliğe kavuşan 30 yaşındaki Bensu Soral'ın aşı olmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama çalışması devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu Bensu Soral geçtiğimiz gün BioNTech'in aşısını olduğunu açıklamıştı.
Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin... Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.
Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral'ı eleştirdi.
Tepkiler sonrasında Bensu Soral sosyal medya hesabından açıklama yaptı.