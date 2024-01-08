30 sene önce gördüğü rüya gerçek oldu: Buralar aynı rüyamda gördüğüm gibi

Oldukça zorlu ve dik bu yoldan geçerek Hira Mağarası'na ulaşan ziyaretçiler, dua edip namaz kılıyor. Ziyaretçiler dağın zirvesine çıkarken bu yol üzerinde de hem namaz kılıyor hem de Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okuyor.