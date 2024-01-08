30 sene önce gördüğü rüya gerçek oldu: Buralar aynı rüyamda gördüğüm gibi
Umre ibadeti için kutsal toprakları ziyaret edenlerin zorlu bir yolculuğun sonunda ulaştıkları Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası, dünyanın her yerinden çok sayıda Müslüman'ı ağırlıyor.
Son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesindeki Hira Mağarası, Suudi Arabistan'a gelen Müslümanların en fazla ziyaret ettiği yerlerden biri.
Umre için kutsal topraklarda buluşan Müslümanlar, Nur Dağı'nın zirvesine büyük bölümü toprak olan dönemeçli yoldan tırmanıyor. Bu yolun son bölümünde ise taşlardan yapılmış merdivenler bulunuyor.
Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından zirveye ulaşanları kuşbakışı Mekke manzarası karşılıyor. Umreciler 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'na ise sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte bir yoldan gidiyor.
Oldukça zorlu ve dik bu yoldan geçerek Hira Mağarası'na ulaşan ziyaretçiler, dua edip namaz kılıyor. Ziyaretçiler dağın zirvesine çıkarken bu yol üzerinde de hem namaz kılıyor hem de Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okuyor.