30 milyon yıllık! Stresi yok ediyor: Bursa'da tespihin fiyatını duyan inanamadı

Eskiden de bu işin meraklıları vardı: Bozkurt "Tespihten anlamayan kişiler bunları bize getirip satıyor. Biz de bunları alıp değerlendiriyoruz. Meraklılarını bulup eski eserlerin yok olmasını önlemiş oluyoruz. Eskiden de bu işin meraklıları vardı, şimdi de var" diye konuştu.