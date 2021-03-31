30 milyon dolar harcadı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
SAKARYA'da yerli kaynaklarla yaklaşık 3 ayda kurulan fabrikada, sağlık çalışanlarının kullandığı nitril eldiven üretilecek.
Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alana Bemak Makine Grup tarafından kurulan fabrikada, 110 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde 6 üretim hattı hazırlandı.
Firmanın yönetim kurulu üyesi Merve Beşen, Türkiye'de bu alandaki ilk fabrika kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
İthalatı azaltmak hedefleniyor
Nisanda faaliyete geçecek tesisle yıllık 25 milyon kutu nitril eldiven tüketilen Türkiye'nin ithalatını azaltmayı hedeflediklerini anlatan Beşen, dünyada eldiven taleplerinin yüzde 70'ini nitril eldivenlerin oluşturduğunu kaydetti.
400 kişiye istihdam
Fabrikadaki üretimle nitril eldiven ithalatının kısa vadede azaltılacağına, orta ve uzun vadede yeni kurulacak fabrikalarla tamamen sonlandırılabileceğine işaret eden Beşen, fabrikada ilk etapta 400 kişinin istihdam edileceğini belirtti.