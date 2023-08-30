30 Ağustos Zaferi 101 yaşında! 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri...
Bugün Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisinin 101. yıldönümü.... 26 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal’in Kocatepe’den verdiği taarruz emriyle başlayan büyük savaş, 30 Ağustos’ta kesin zaferle sonuçlandı. Şehitlerimiz kanlarıyla Türkiye’nin temellerini attı.
Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 101'inci yıl dönümü… 101 yıl önce yaşanan o destansı zaferi, gururla kutlayacağız, Atatürk’ün emanetine neden ve nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, bir kez daha hatırlayacağız. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anacağız.
Başkomutan Mustafa Kemal'in 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den verdiği taarruz emri, genç Türkiye’nin özgürlük öncesi attığı son adımdı…
Saat 04.30’da Türk topçusunun ateşiyle başlayan Büyük Taarruz, Mehmetçiğin süngü savaşıyla devam etti. Ve 30 Ağustos günü savaş, Türk Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı.
İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri...
Büyük Zafer'in ertesi günü, 31 Ağustos'ta Zafertepe Çalköy'de bir evin bahçesindeki kırık kağnının üzerine muharebe alanlarının haritasını koyan Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile durum değerlendirmesi yaparak, Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve onları mağlup etmek için İzmir'e girme görüşünde birleşti.