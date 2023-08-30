30 Ağustos Zaferi 101 yaşında! 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri...

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 101'inci yıl dönümü… 101 yıl önce yaşanan o destansı zaferi, gururla kutlayacağız, Atatürk’ün emanetine neden ve nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, bir kez daha hatırlayacağız. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anacağız.