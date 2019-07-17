3 yıl peşinden koştu nikâhtan sonra 'artık benimsin' dedi sonrası felaket oldu

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Simge S., 14 yaşında tanışıp nişanlandığı S.S. ile 2016 yılında evlendi. İddiasına göre nişanlandığı günden itibaren şiddet görmeye başladı. 2 gün önce eşine boşanma davası açan genç kadın, "Nişanlandım, her şey normal giderken beni dövdü. Birkaç kez yaşadığım şiddet olayının ardından nişanı bozdum. Üç yıl peşimden koştu, özür diledi. Ben de barıştım. 2016 yılında evlendik. Nikâhtan sonra 'artık benimsin, ayrılamazsın' diyerek yeniden beni dövdü. Şiddet uygulamaya devam etti. Hamileliğimin 8'inci ayında karnımı tekmeledi. Kanamam oldu hastaneye kaldırıldım, raporlarım da var. Doğum yaptıktan sonra şiddet sürmeye devam etti" dedi. Simge S. iddialarını şöyle sürdürdü: