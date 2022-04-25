3 saniyede oldu! Gözyaşlarına boğuldu kaza anını Gülçin Ergül ilk kez anlattı: Olay yerinde bana...
Geçtiğimiz yıl Balıkesir’de sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçiren Gülçin Ergül, yaşadıkları kaza anını ilk kez anlattı.
Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi ile Trafik kazası geçirmiş, Erdal Şeyla Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti. Evlilik hazırlığı yaptığı Lafçı'nın ani ölümü ile sarsılan Gülçin Ergül, feci kazayı anlattı.
Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.
Ergül "Bir radyo programı için İstanbul’a gidiyorduk. O gün çok da neşeli bir günümde değildim yolda çok güzel şeyler konuşmuştuk. Onun çok güzel iltifatları vardı." ifadelerini kullandı.
"Onlarla avunuyorum" diyen Ergül "Bana ‘ben senin kadar iyi bir insan hayal etmek istesem, seni hayal edemem’ demişti. Hedeflerimiz için benden söz istedi." dedi.