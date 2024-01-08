3 metrekare dükkanda kazandığı parayla dört çocuk okuttu!

Dört çocuk büyüttüğünü kaydeden Gümüş, "Ayakkabılar bu son zamanlarda çok pahalandığı için tamir işlerine biraz daha ilgi var. Çanta, deri mont, muska kılıflarını ve ceket kilitlerini yapıyoruz. El çantası, bayan ve okul çantası da yapıyoruz. Dükkan 3-4 metrekaredir. Üç kızı da okuttum ve evlendiler. Erkek çocuk da 4 yıllık mezunudur, onu da okuttum bu dükkan sayesinde. Biz, önce yeni imalat yapıyorduk. Baktık yeni imalat çok sorundur, beğenilmiyor. Tipi hoş olmadı, şurası geniştir, şurası incedir. Biz de terk ettik. Şimdi tamire başladım" dedi.