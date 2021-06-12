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3 kez kansere yakalanmıştı! Şarkıcı Gülay Sezer vasiyetini hazırladı

3 kez kansere yakalanmıştı! Şarkıcı Gülay Sezer vasiyetini hazırladı

Yeniden kansere yakalanan arabesk ve halk müziğinin sevilen ismi Gülay Sezer vasiyetini hazırladı.

3 kez kansere yakalanmıştı! Şarkıcı Gülay Sezer vasiyetini hazırladı

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanan, bir dönem çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalanmıştı. Bodrum’dan İstanbul’a dönerek tedavisine başlayan şarkıcıdan açıklama geldi.

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3 kez kansere yakalanmıştı! Şarkıcı Gülay Sezer vasiyetini hazırladı

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Ameliyattan Önce Vasiyetini Hazırladı" başlıklı yazısında "Gülay Sezer’in üçüncü kez kansere yakalandığına dair yazımın çıktığı gün şarkıcının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tahlilleri yapıldı." dedi.

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3 kez kansere yakalanmıştı! Şarkıcı Gülay Sezer vasiyetini hazırladı

Yazısının devamında Eyüboğlu "Aynı gün ‘Magazin Noteri’nin canlı yayınında şarkıcıyla telefon bağlantısı yaptık. Bir haftaya kadar rahim kanseri ameliyatı olacağını anlattı." ifadelerini kullandı.

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3 kez kansere yakalanmıştı! Şarkıcı Gülay Sezer vasiyetini hazırladı

"Sevenlerim korkmasın, üzülmesin" diyen Gülay "Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım." dedi. 

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