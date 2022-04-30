3. kez kansere yakalandı! Kötü haberi verdi tedaviye başladı: MFÖ Özkan Uğur ne kanseri sağlık durumu...
'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur'dan sevenlerini üzen haber geldi.
'Gora', 'Arog', 'Yeter Anne', 'Cennet Mahallesi', 'Arif V 2016', 'Karakomik Filmler' gibi yapımlarda rol alan oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatmıştı. Ünlü isim, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.
Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma; "Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik." demişti.
Alonson "Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler" notunu düşmüştü.