3 fayın ortasında kalan şehir! Herkes güvenli sanıyor ama yüzde 90 ihtimalle...
İstanbul’a göre deprem çekincesi daha az olan Trabzon, deprem riskinin en az olduğu illerden biri olarak görülüyor. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Trabzon'da da hissedilmesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde meydana gelen depremlerin son dönemde sıklaşması kafalarda soru işaretleri yarattı. "3 fayın ortasında yer alıyor" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş, milliyet.com tr'den Zeynep Dilara Akyürek'e Trabzon'un depremselliğiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.
Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre deprem riskinin en yüksek olduğu iller 1. derece, en düşük olduğu iller ise 5. derece deprem bölgesi olarak kabul ediliyor. Doğu Karadeniz bölgesindeki Trabzon ise 1996’dan 2019’a kadar yürürlükte kalan Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre 4. derece deprem bölgesi içinde yer alıyor.
Yani bugün deprem riskinin 2 kat arttığı Trabzon, o yıllara göre deprem riskinin en az olduğu yerlerden biriydi. Ancak 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin Trabzon'da dahi hissedilmesi vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu. Depremden günler sonra Karadeniz kıyılarında yaşanan heyelanlar da bir kez daha depremi akıllara getirdi. Milliyet.com.tr'ye konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un deprem riskine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.
3 büyük fayın ortasında
Deprem bölgesinden uzakta olduğu düşünülen Trabzon'un depremselliğini, şehrin 3 büyük faya yakınlığı üzerinden yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Trabzon, İstanbul gibi Türkiye’nin en hızlı hareket eden ve çok sık 7'den büyük deprem üreten Kuzey Anadolu Fayı'na yakın değil.
Ancak Trabzon üç büyük deprem kaynağının ortasında ve onların etkinlik alanlarında yer alıyor. Bunlar kuzeyde Karadeniz, güneybatıda Kuzey Anadolu, güneydoğuda ise Kuzeydoğu Anadolu faylarıdır" diye konuştu.