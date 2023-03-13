3 fayın ortasında kalan şehir! Herkes güvenli sanıyor ama yüzde 90 ihtimalle...

Yani bugün deprem riskinin 2 kat arttığı Trabzon, o yıllara göre deprem riskinin en az olduğu yerlerden biriydi. Ancak 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin Trabzon'da dahi hissedilmesi vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu. Depremden günler sonra Karadeniz kıyılarında yaşanan heyelanlar da bir kez daha depremi akıllara getirdi. Milliyet.com.tr'ye konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un deprem riskine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.