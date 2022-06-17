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3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Emekli, yetim, dul maaşı bu üç maaşı da aynı anda almak mümkün. Vefat eden kişinin SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı'na bağlı olması yeterli. İşte devletin her ay yaptığı bu ödemelerle ilgili birçok kişinin bilmediği önemli bir detaylar...

3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Yasalar, sosyal güvenlikte kadınlara özel imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de hem anne-baba hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor. 

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3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da BAĞ-KUR’lu sigortalı eşin Ekim 2008’den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008’den sonra vefat eden sigortalının SSK’lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. BAĞ-KUR’lu sigortalının Ekim 2008’den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli bulunuyor.

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3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008’den önce mi sonra mı vefat ettiği. 

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3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Diğeri de sigorta statüleri yani SSK’lı mı BAĞ-KUR’lu mu Emekli Sandığı’na mı tabi olup olmadıkları. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden BAĞ-KUR emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor. 

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