3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!
Emekli, yetim, dul maaşı bu üç maaşı da aynı anda almak mümkün. Vefat eden kişinin SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı'na bağlı olması yeterli. İşte devletin her ay yaptığı bu ödemelerle ilgili birçok kişinin bilmediği önemli bir detaylar...
Yasalar, sosyal güvenlikte kadınlara özel imkanlar sağlıyor. Bunlardan biri de hem anne-baba hem de eş üzerinden bağlanan maaşlar. Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor.
Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da BAĞ-KUR’lu sigortalı eşin Ekim 2008’den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008’den sonra vefat eden sigortalının SSK’lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. BAĞ-KUR’lu sigortalının Ekim 2008’den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli bulunuyor.
Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli maaşı alıyor olması dul maaşına engel değil. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. İlki; ister eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008’den önce mi sonra mı vefat ettiği.
Diğeri de sigorta statüleri yani SSK’lı mı BAĞ-KUR’lu mu Emekli Sandığı’na mı tabi olup olmadıkları. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden BAĞ-KUR emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor.