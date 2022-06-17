3 emekli maaşını aynı anda alabilirsiniz kimse bilmiyor SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsine veriliyor!

Diğeri de sigorta statüleri yani SSK’lı mı BAĞ-KUR’lu mu Emekli Sandığı’na mı tabi olup olmadıkları. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden BAĞ-KUR emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor.