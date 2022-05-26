3 dizi final yaptı reytingler altüst oldu Sadakatsiz Gülümse Kaderine Oğlum Survivor Annenin Sırrıdır Çocuk Kara Tahta

Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin’e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımında olduğu Sadakatsiz final bölümüyle zirveye yerleşemedi.