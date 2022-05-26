3 dizi final yaptı reytingler altüst oldu Sadakatsiz Gülümse Kaderine Oğlum Survivor Annenin Sırrıdır Çocuk Kara Tahta
3 dizinin final yaptığı 25 Mayıs 2022 akşamında reytingler Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk, Gülümse Kaderine, Oğlum, Kara Tahta ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Acun Ilıcalı sunumuyla yeni bir ödül oyunu düzenlendi. Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları, ikinci kez ödül için karşılaştı. Karma olarak oynanan oyunda ödül ise tarafları heyecanlandırdı. Program reytingde geriledi.
Efe’nin kaybolmasının yankıları sürerken, Demet parçaları birleştirip katilin kim olduğunu ortaya çıkartmayı başarmıştır. Herkes Efe’yi ararken Sedat, Efe ve katilin yan yana olduğu bilgisine ulaşır. Artık Efe’yi bulmak hayati bir önem taşır. Zaman giderek daralırken Efe’nin hayatına değen üç kadın el birliği ile Efe’yi aramaya başladığı Oğlum final bölümüyle umduğunu bulamadı.
Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin’e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımında olduğu Sadakatsiz final bölümüyle zirveye yerleşemedi.
Yaren, Ayşegül’den yediği tokatla perişan haldedir. Eda ile köşkten ayrılmaya karar verirler. Eda pırlantalardan gelecek paraya güvenmekte, Fırat’ın ona hazırladığı tuzağın farkında değildir. Ekin ve Kudret kızlara destek olunca Ayşegül yıkılır ama bir yardımla karşılaştığı Gülümse Kaderine final bölümüyle ilk 10'a giremedi.