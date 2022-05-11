3 dakikada boşandılar! Aldatma iddiası: 'Biraz fazla cesuruz' diyen Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'dan açıklama geldi
Geçtiğimiz yıl şubat ayında ilişkilerine bir şans daha verip yeniden nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı.
Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak çift dokuz ay sonra boşanmıştı. Akçıl ve Kıratlı, ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermiş ve 2021'in Şubat ayında yeniden evlenmişti.
Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıklamıştı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen 39 yaşındaki Akçıl, "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. " demişti.
Akçıl "Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim." ifadelerine yer vermişti.
Akçıl " Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın." diye konuşmuştu