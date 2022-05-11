3 dakikada boşandılar! Aldatma iddiası: 'Biraz fazla cesuruz' diyen Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'dan açıklama geldi

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak çift dokuz ay sonra boşanmıştı. Akçıl ve Kıratlı, ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermiş ve 2021'in Şubat ayında yeniden evlenmişti.