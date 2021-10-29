29 Ekim mesajları yeni farklı çoşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama sözleri
Bugün şanlı Cumhuriyet'imizin 98. yılını kutluyoruz. 1925 yılından beri milli bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çoşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'in çoşkunu yansıtacak, en güzel, anlamlı, farklı, kısa resimli 29 Ekim sözleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri haberimizde.
Bugün tüm yurtta Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yaşı kutlanacak. Bu sene de Cumhuriyet çoşkusunu yaşayan vatandaşlar birbirlerine bu milli bayramını kutlamak için 29 Ekim mesajları yollayacak. İşte günün anlam ve önemine uygun sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri
Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.