29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan çok özel fotoğraflar! Devletin zirvesi Erdoğan ile birlikte Anıtkabir'de

Erdoğan'ın Anıtkabir mesajı

Bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.