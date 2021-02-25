28 metre azalma! Konya Obruk Gölü'nde ''Tedbirlerin acilen alınması gerekiyor'

28 metre azalış: Yer altı su seviyesinin 45 metre derinliklerine kadar düştüğü Konya Ovası'ndaki diğer göllerde olduğu gibi Obruk Gölü'nde de su seviyesi azaldı. 1988'deki fotoğraflara bakıldığında su seviyesi yüzeydeyken, şimdi yaklaşık 28 metre azaldı.