28 metre azalma! Konya Obruk Gölü'nde ''Tedbirlerin acilen alınması gerekiyor'
KONYA'da 300 metre çap ve 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü'nde, yüzeye kadar olan su miktarı, 28 metre azaldı. Prof. Dr. Fetullah Arık, yer altı sularının bu şekilde kullanımıyla bir gün susuz kalacağımızı söyledi. Arık, 'tedbirlerin acilen alınması gerekiyor' dedi.
Konya'da, özellikle Karapınar ilçesinde irili ufaklı 600'e yakın obruk yer alıyor. Bazılarının dibinde su bulunurken, bazılarının ise zemini kuru oluyor. Konya- Aksaray kara yolunun 70'inci kilometresinde, Kızören mevkisinde oluşan obruk ise içinde tatlı suyun birikmesiyle göle döndü.
Turistlerin gözdesi: 300 metre çapında, 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü, Kapadokya güzergahında olduğu için de özellikle Çin ve Kore'den gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Tur otobüsleriyle doğal güzelliği görmek için gelen turistler, obruğun eşsiz görüntüsü karşısında fotoğraf çektiriyor.
Bulunduğu mahalleye ve bitişiğinde Selçuklular döneminde yapılan hana ismini veren Obruk Gölü, yazın ilk aylarında koyu lacivert ve yeşil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, berrak hal alma özelliğini taşıyor.
28 metre azalış: Yer altı su seviyesinin 45 metre derinliklerine kadar düştüğü Konya Ovası'ndaki diğer göllerde olduğu gibi Obruk Gölü'nde de su seviyesi azaldı. 1988'deki fotoğraflara bakıldığında su seviyesi yüzeydeyken, şimdi yaklaşık 28 metre azaldı.