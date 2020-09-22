2700 yıllık! Çalışmalar tamamlandı gün yüzüne çıkarılıyor

Sadece 50 bin kişi geldi: Toplantıda Konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Tarihi kültürümüzün de turizme kazandırılması gerektiğini açıklayarak, "Geçen yaz sezonunda ilimize 2 milyon turist gelmiş ve bunlardan sadece 50 bin kişi Nysa gibi, Geyre gibi tarihi yerleri gezmiş ve daha sonra otobüslerle Denizli’de bulunan Pamukkale’ye gitmiş. Bizim de gayretimiz, bu gibi tarihi yerlerimizi turizme kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz. Buralar turizme kazandırıldığı taktirde bölgede yaşayan vatandaşlarımız da ekonomik anlamda kalkınmış olur" dedi.