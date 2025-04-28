27 Nisan 2007 E-Muhtırası: Gece Yarısı Vesayetinin Dijital Tınısı

O Gece, O Ekran, O Bildiri

27 Nisan 2007 gecesi Türkiye'nin siyasi tarihine bir yenisi daha eklendi.

Ancak bu kez tanklar sokakta değildi; klavyeler sokaktaydı.

Bir internet sitesinden yayılan bildiriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri, demokrasinin kırılgan camına parmak bastı.

Bir ülke sabaha karşı internette "elektronik muhtıra" kavramıyla tanıştı.

İronikti: Demokrasi tehdit ediliyor diye özgürlük bildirisi yayınlayanlar, bizzat demokrasiyi tehdit ediyordu.

Asker ve Siyaset: Eski Bir Tanıdık

Türkiye’de asker-siyaset ilişkisi, adeta ikili bir yönetim modeli gibiydi.

Biri görünürde seçilirdi; diğeri gölgede seçtirirdi.

Bu refleks, 27 Nisan’da klavyeye sıçradı:

"Özgürlük ve laiklik elden gidiyor!" söylemiyle yapılan çıkış, toplumun üzerine dijital bir sis bombası gibi çöktü.

Belli ki eski alışkanlıklar ölmemişti; sadece adres değiştirmişti.



E-Muhtıra ve Toplumsal Yansımalar

Muhtıra, "modernleşmenin bekçisi" olduğunu iddia eden bir zümrenin, modernitenin araçlarını kullanarak eski vesayeti sürdürme çabasıydı.

Bunu yaparken de ironik biçimde, çağdaşlık adına çağın en gerisinde kalıyorlardı.

Tıpkı eski bir mektubu e-posta ile yollamak gibi: içerik eskimişti, yöntem günceldi.

Bu süreçte kadınlar özellikle başörtülü kadınlar görünmeyen bir savaşın sessiz kurbanı oldular.

Başörtüsü, sadece kişisel bir tercih değil; ideolojik bir silah gibi sunuldu.

SanrOOOf kavramında ele aldığım yozlaşma ve sunroof tesettür…, burada da başörtüsü, modernizmin ölçüsüne göre 'ayarlanması gereken' bir görünüm haline getirildi.

E-muhtıra, özgürlük söylemi altında, kadının kıyafetini ölçmeye kalkan zihniyetin dijital manifestosuydu.

Ve yine kadının varoluşu, bir tartışma nesnesine indirgenmişti.



Psikolojik Etkiler ve Toplumsal Dalgalar

İnsanlar kolektif bir yılgınlığa sürüklendi.

Kimi sessizce boyun eğdi, kimi içten içe direndi.

Bir ekran, bir metin ve milyonlarca susturulmuş iç ses...

Basın ise bu süreçte özgürlük kavramının anlamını yeniden yorumladı.

Basın özgürlüğü, bazen en büyük sansürü kendi elleriyle inşa eder.

Medyanın bir kısmı bildiriyi meşrulaştırmaya çalışırken, halkın büyük bir bölümü kendi hafızasına yeni bir travma daha kazıdı.

Akademisyenler, gençler, işçiler, mühendisler, öğretmenler, ev kadınları; herkes farklı bir pencereden baktı, ama aynı soğuk rüzgarı hissetti.

Özgürlüğün, sadece belli kesimlere ait bir lüks olduğu algısı, yeniden güç kazandı.



Askerî İrade ile Toplumsal İrade Arasında

E-muhtıra, milletin iradesi ile bürokrasinin vesayet arzusu arasındaki kadim çekişmenin dijital yansımasıydı.

Toplum mühendisliği gömleği bu kez e-postaya giydirilmişti.

O bildiri, sadece siyasilere değil;

Sınavına hazırlanan gence,

Çocuğunun geleceğini düşünen babaya,

Hayalini kuran genç kıza da okundu.

Ve her okunduğunda, bilinçaltımıza şu mesaj işlendi: "Demokrasi, sınırlı bir oyun sahasıdır; fazla ileri gidersen oyunbozan gelir."

Hafızası Taze Olanlar İçin

27 Nisan 2007 E-Muhtırası’nı hatırlamak, sadece bir tarihi olayın yıldönümünü anmak değildir.

Özgürlüğün en büyük düşmanının bazen "özgürlük adına" konuşabileceğini hatırlamaktır.

Toplumsal hafıza, sadece tankları, darbeleri değil; klavyeden atılan tehditleri de kaydetmelidir.

Çünkü yöntemler değişir; zihniyetin özü kolay kolay değişmez.

Özgürlük, sanıldığı gibi gökten yağmaz; çoğu zaman, onu en çok dile getirenlerden korunarak savunulur.