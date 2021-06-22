27 milyon kişi etkilenecek! ABD'de et yiyen parazit alarmı Türkiye'de de görüldü
Et yiyen parazit, (Leishmania) ABD'nin Teksas ve Okohama eyaletlerinde görüldü. Bilim insanlarında endişe yaratan parazit, kum sineklerini kullanıyor. Söylenene göre küresel ısınma nedeniyle 2080 yılına kadar 27 milyon kişi bu parazite maruz kalacak. Farklı türleri Türkiye'de de var...
Bilim insanları küresel ısınma nedeniyle Leismania adlı bir et yiyen parazitin, daha önce hiç görülmeyen bölgelerde ortaya çıktığı konusunda uyardı. Araştırmacılar, parazitin Güney Amerika'da görülen ölümcül türünün ABD'nin Teksas ve Oklahama eyaletlerinde tespit edildiğini ve Florida'ya yol aldığını açıkladı.
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde ekoloji profesörü olan Víctor Sánchez-Cordero, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğinin zoonotik hayvan kökenli hastalıkların ortaya çıkmasıyla güçlü bir bağlantısı var. Yakında ABD'de insan leishmaniasis vakalarının ortaya çıkma olasılığı var” diye konuştu.
Farklı türleri Türkiye'de de görüldü
Leishmaniasis, tropik, subtropik ve güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen bir hastalığa deniliyor. Temelde 2 tip hastalıktan sorumlu olan parazit, daha önce Türkiye’de tespit edildi.
İç organlar...
Türkiye'de parazitin Leismania donovani donovani ve Leismania donovani infantum türleri iç organlarda zarara neden olduğu için özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Ege, Akdeniz ve Trakya'da bulunan hastalık hayvanları ve insanları etkiliyor.