25 yıldır masa olarak kullanılan mermer taş 2 bin yıllık çıktı

Müze yetkilileri farketti

Taşı 25 yıl önce atıl vaziyette bulduğunu ifade eden işletme sahibi Zeynel Şenler, “İşletmeme getirdim. Üzerine kendi işlediğimiz kayrak taşlarından koydum. O zamandan beri üzerinde çay-kahve içiyoruz. 3-4 yıl önce müzeden gelen arkadaşlar bu taşın üzerindeki yazılardan bu taşın 3 bin yıllık bir tabela taşı olduğunu söylediler. Bu bizim için önemli dediler" dedi.