25 yaş küçük eşiyle Seda Sayan balayına çıktı! Özel jetle uçtu: Çağlar Ökten'e Oğulcan veto vermişti
59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile balayına çıktı. Çiftin pozları sosyal medyaya damgasını vurdu.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.
Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Öktenin damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı.
Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.