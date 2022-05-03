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25 yaş küçük eşiyle Seda Sayan balayına çıktı! Özel jetle uçtu: Çağlar Ökten'e Oğulcan veto vermişti

25 yaş küçük eşiyle Seda Sayan balayına çıktı! Özel jetle uçtu: Çağlar Ökten'e Oğulcan veto vermişti

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile balayına çıktı. Çiftin pozları sosyal medyaya damgasını vurdu.

25 yaş küçük eşiyle Seda Sayan balayına çıktı! Özel jetle uçtu: Çağlar Ökten'e Oğulcan veto vermişti

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti. 

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25 yaş küçük eşiyle Seda Sayan balayına çıktı! Özel jetle uçtu: Çağlar Ökten'e Oğulcan veto vermişti

 Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.

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25 yaş küçük eşiyle Seda Sayan balayına çıktı! Özel jetle uçtu: Çağlar Ökten'e Oğulcan veto vermişti

Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Öktenin damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. 

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25 yaş küçük eşiyle Seda Sayan balayına çıktı! Özel jetle uçtu: Çağlar Ökten'e Oğulcan veto vermişti

Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

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