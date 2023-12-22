25 milyon liralık kavga! Serbest bırakıldığını öğrenince şoke oldu evlerin arası 100 metre bile yok

"Resmen ölmeyi bekliyoruz"

Yaşanan olayları anlatan Aziz Aydın Yanbul, “2019 yılında babamız vefat etti. 5 kardeşimizin en büyüğümüz olan Ö.Y.’ye çok güveniyorduk. Ö.Y.'yi baba vekili gördük ve başa geçirdik. Ama ikinci senenin başında, 'Bir elin 5 parmağıyız, birlik olalım' diyerek bizi kandırdı. Vurulmadan birkaç ay öncesinde geldi bana evimin önünde saldırdı ve beni dövdü. Ama oradan da cezayı biz aldık. Kapımın önünde abimden dayak yedik ama adam bir gün bile ceza almadı. 7 ay cezayı ben aldım devamında vuruldum. Şu anda babamdan kalan bütün hisselerimi devretmemi istiyor. Devretmezsem öldüreceğinden korkuyorum. Tedirginiz, eşimle birlikte diken üstünde duruyoruz. Evlerimiz arasında 100 metre bile yok. Bir gün bile nezarethanede kalmadı, aynı gün çıktı. Ben hastanede daha fazla kaldım. Hala dışarıda geziyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyoruz, ne zaman gelecek diye gecelerdir uyku uyumuyoruz. Kimden yardım bekleyeceğiz. Sahip çıkacak kimsemiz yok. Resmen ölmeyi bekliyoruz” dedi.