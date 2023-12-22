25 milyon liralık kavga! Serbest bırakıldığını öğrenince şoke oldu evlerin arası 100 metre bile yok
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde miras meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada abi, kardeşini baldırı ve omzundan vurarak yaraladı. Hastanede tedavisi tamamlanan Aziz Aydın Yanbul, "Abim bir gün bile nezarethanede kalmadı, aynı gün çıktı. Ben hastanede daha fazla kaldım." dedi.
Çukurköy Mahallesi’nde ikamet eden 32 yaşındaki Aziz Aydın Yanbul, iddiaya göre, 4 Ekim günü ilçe merkezinde yaşanan olayda, 45 yaşındaki abisi Ö.Y. tarafından miras meselesi sebebiyle silahla baldırı ve omzundan vurularak yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken ağabeyi gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Yanbul, hastaneden taburcu olduktan sonra abisinin serbest bırakıldığını öğrenince şoke oldu.
Abinin kardeşini silahla vurduğu anlar kameraya yansıdı
4 Ekim günü Aziz Aydın Yanbul’un abisi tarafından silahla baldırından ve omzundan vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ö.Y.’nin kardeşi Yanbul ile konuşması, abinin silahına davranarak Yanbul’a ateş etmesi, çıkan arbede ve vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.
"Resmen ölmeyi bekliyoruz"
Yaşanan olayları anlatan Aziz Aydın Yanbul, “2019 yılında babamız vefat etti. 5 kardeşimizin en büyüğümüz olan Ö.Y.’ye çok güveniyorduk. Ö.Y.'yi baba vekili gördük ve başa geçirdik. Ama ikinci senenin başında, 'Bir elin 5 parmağıyız, birlik olalım' diyerek bizi kandırdı. Vurulmadan birkaç ay öncesinde geldi bana evimin önünde saldırdı ve beni dövdü. Ama oradan da cezayı biz aldık. Kapımın önünde abimden dayak yedik ama adam bir gün bile ceza almadı. 7 ay cezayı ben aldım devamında vuruldum. Şu anda babamdan kalan bütün hisselerimi devretmemi istiyor. Devretmezsem öldüreceğinden korkuyorum. Tedirginiz, eşimle birlikte diken üstünde duruyoruz. Evlerimiz arasında 100 metre bile yok. Bir gün bile nezarethanede kalmadı, aynı gün çıktı. Ben hastanede daha fazla kaldım. Hala dışarıda geziyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyoruz, ne zaman gelecek diye gecelerdir uyku uyumuyoruz. Kimden yardım bekleyeceğiz. Sahip çıkacak kimsemiz yok. Resmen ölmeyi bekliyoruz” dedi.