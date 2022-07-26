BIST 2.551
DOLAR 17,85
EURO 18,12
ALTIN 984,99

25 kilo vermişti! O eski halinden eser kalmadı, Adını Feriha Koydum'un Lara'sını görenler tanıyamıyor

25 kilo vermişti! O eski halinden eser kalmadı, Adını Feriha Koydum'un Lara'sını görenler tanıyamıyor

Bir dönemin efsanesi, Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı rolle akıllara kazınan Feyza Civelek bir anda verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun değişimi herkesi şok ediyor. Civelek verdiği kilolarla tanınmaz hale geldi.

25 kilo vermişti! O eski halinden eser kalmadı, Adını Feriha Koydum'un Lara'sını görenler tanıyamıyor

Show Tv ekranlarında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı 'Lara' karakteriyle akıllara kazınan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla uzun bir süre gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu değişimi ile herkesi şok etti. 

110
25 kilo vermişti! O eski halinden eser kalmadı, Adını Feriha Koydum'un Lara'sını görenler tanıyamıyor

2006 yılında Acemi Cadı dizisiyle ekran macerasına adım attan Civelek'in annesi Güllerin Savaşı'nın dizisinin senaristi Melis Civelek'tir.

210
25 kilo vermişti! O eski halinden eser kalmadı, Adını Feriha Koydum'un Lara'sını görenler tanıyamıyor

Ünlü oyuncu başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı bir döneme damga vuran efsane dizi Adını Feriha Koydum'da 'Lara' karakteri ile televizyon dünyasına adını duyurmuştu.

310
25 kilo vermişti! O eski halinden eser kalmadı, Adını Feriha Koydum'un Lara'sını görenler tanıyamıyor

Birçok dizide oyunculuk yapan Feyza Civelek geçtiğimiz yıllarda kısa sürede 21 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.

410