25 kilo vermişti! O eski halinden eser kalmadı, Adını Feriha Koydum'un Lara'sını görenler tanıyamıyor
Bir dönemin efsanesi, Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı rolle akıllara kazınan Feyza Civelek bir anda verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun değişimi herkesi şok ediyor. Civelek verdiği kilolarla tanınmaz hale geldi.
Show Tv ekranlarında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı 'Lara' karakteriyle akıllara kazınan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla uzun bir süre gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu değişimi ile herkesi şok etti.
2006 yılında Acemi Cadı dizisiyle ekran macerasına adım attan Civelek'in annesi Güllerin Savaşı'nın dizisinin senaristi Melis Civelek'tir.
Ünlü oyuncu başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı bir döneme damga vuran efsane dizi Adını Feriha Koydum'da 'Lara' karakteri ile televizyon dünyasına adını duyurmuştu.
Birçok dizide oyunculuk yapan Feyza Civelek geçtiğimiz yıllarda kısa sürede 21 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu.