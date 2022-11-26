BIST 4.874
DOLAR 18,63
EURO 19,41
ALTIN 1.051,84

25 ile acil uyarı kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi

|
25 ile acil uyarı kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı sağanak ve kar alarmı tuttu. 25 ile sarı kodlu uyarı verildi. Bugün yurdun genelinde yağış var, fırtına sert esecek. İstanbul'da sıcaklık değerleri düşüyor. Yurdun doğusundan etkili kar yağışı yurda giriş yaptı. Peki Ankara, İzmir, Eskişehir, Düzce, Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

25 ile acil uyarı kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi

Meteoroloji 26 Kasım Cumartesi günü hava durumu raporuna uyarılarla başladı. 25 il için sarı kodlu alarm verilirken, sel baskınına karşı vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca birçok ilde de kar yağacağı duyuruldu.

113
25 ile acil uyarı kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için "sarı" kodlu alarm verirken vatandaşlara sel, su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olunması için uyarıda bulundu. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklenirken sıcaklıkların yurt genelinde düşeceği belirtildi.

213
25 ile acil uyarı kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi

 Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

313
25 ile acil uyarı kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi

Bu illerde karla karışık yağmur

İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

413