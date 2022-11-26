25 ile acil uyarı kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı sağanak ve kar alarmı tuttu. 25 ile sarı kodlu uyarı verildi. Bugün yurdun genelinde yağış var, fırtına sert esecek. İstanbul'da sıcaklık değerleri düşüyor. Yurdun doğusundan etkili kar yağışı yurda giriş yaptı. Peki Ankara, İzmir, Eskişehir, Düzce, Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji 26 Kasım Cumartesi günü hava durumu raporuna uyarılarla başladı. 25 il için sarı kodlu alarm verilirken, sel baskınına karşı vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca birçok ilde de kar yağacağı duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için "sarı" kodlu alarm verirken vatandaşlara sel, su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olunması için uyarıda bulundu. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklenirken sıcaklıkların yurt genelinde düşeceği belirtildi.
Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu illerde karla karışık yağmur
İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.