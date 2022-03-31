24 yaşındaki gencin sır ölümü! Eve giden kardeşi korkunç halde buldu

Aile yakınları bir miktar borcu bulunan gencin bir grup tarafından bir süredir tehdit edildiğini ve tehditler nedeniyle 15 gün akrabalarında kaldığını ileri sürerken, Fatih Aslan’ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.