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24 yaşındaki gencin sır ölümü! Eve giden kardeşi korkunç halde buldu

24 yaşındaki gencin sır ölümü! Eve giden kardeşi korkunç halde buldu

MALATYA’da 24 yaşındaki Fatih Aslan evinde iple asılı halde ölü bulundu. Bir süredir tehdit edildiği iddia edilen gencin sır ölümü yapılacak olan otopsinin ardından gün yüzüne çıkacak.

24 yaşındaki gencin sır ölümü! Eve giden kardeşi korkunç halde buldu

İddiaya göre babasına ait evde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Fatih Aslan’dan bir süre haber alamayan kardeşi, gencin yaşadığı daire çıktı. Fatih Aslan’ı soba bacasının boşluğuna iple asılı halde bulan şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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24 yaşındaki gencin sır ölümü! Eve giden kardeşi korkunç halde buldu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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24 yaşındaki gencin sır ölümü! Eve giden kardeşi korkunç halde buldu

Aile yakınları bir miktar borcu bulunan gencin bir grup tarafından bir süredir tehdit edildiğini ve tehditler nedeniyle 15 gün akrabalarında kaldığını ileri sürerken, Fatih Aslan’ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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24 yaşındaki gencin sır ölümü! Eve giden kardeşi korkunç halde buldu
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