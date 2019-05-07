24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismi bir araya getiren törenden renkli görüntüler...
Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyon olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin 24.'sü gerçekleşti. Yekta Kopan'ın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde birçok ünlü isim ödül aldı. Attila İlhan tarafından yazılan ve 1983 yılında yayınlanan Kartallar Yüksek Uçar dizisinde Sadri Alışık’la başrolü paylaşan Selda Alkor, piyano eşliğinde “Kimseye Etmem Şikayet” adlı şarkıyı söyledi.
Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü’nü Nesrin Kazankaya’ya veren Kerem Alışık, “24. Sadri Alışık oyuncu ödüllerinde çeyrek asıra bir adım kala yine Attila İlhan Salonu’nda meslektaşlarımla aynı heyecanları, aynı halleri paylaşmaktan kıvanç duyuyorum. Bu sene bir yaş daha eskidik. Yanlış anlaşılmasın, eskimek güzel eksilmedikçe ama maalesef eksiliyoruz. Dün bu koltuklarda bizimle oturan pek çok değerimiz, bugün bu soğuk dijital görüntülerden bizlere gülümsüyor. Nefesimizi tutar gibi tutuyoruz o sıcak gülüşlerini içimizde… Bu törenler, bu hatırlamalar aslında bir nevi bir kavuşma oluyor. İşte Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’da bu değerlerden. Onların da gidecek yerleri yok, gittikleri de yok. Onlar hep geliyorlar. Aklımıza geliyorlar, kalbimize geliyorlar, kalbimizin üstünde oturuyorlar.
Onlar bizim sol yanımız, soluğumuz, sonsuzluğumuz. Bazı eskiler eskimiyor işte. Sadri Alışık’ın da ve Çolpan İlhan’ın da felsefeleri, duruşları var, aşkları, şiirleri, kavgaları, mücadeleleri var, bıraktıkları var, eserleri var. Hep aklımızda hep hatıralarımızda. Hani İranlı şair Füruğ diyor ya, “Kuş ölür… Sen uçuşu hatırla…” Onları hatırlamamak mümkün değil. Onlar bizim kalbimizde, binlerce kanat çırpan kuştan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz onlara, iyi ki varlar, iyi ki sanata bu değeri kattılar. İyi ki yol gösterdiler. Al ışıktan bir yol aydınlattılar bizler için. Yolcu yanılır ama yol yanılmaz. Müteşekkiriz onlara…”
Gece de “Kimseye Etmem Şikayet” adlı şarkıyı piyano eşliğinde seslendiren Selda Alkor, “Ruhun şad olsun Sadri Abi. Keşke sen de, Çolpan da burda olsaydınız, beraber söyleseydik bu şarkıyı”dedi.