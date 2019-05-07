24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Onlar bizim sol yanımız, soluğumuz, sonsuzluğumuz. Bazı eskiler eskimiyor işte. Sadri Alışık’ın da ve Çolpan İlhan’ın da felsefeleri, duruşları var, aşkları, şiirleri, kavgaları, mücadeleleri var, bıraktıkları var, eserleri var. Hep aklımızda hep hatıralarımızda. Hani İranlı şair Füruğ diyor ya, “Kuş ölür… Sen uçuşu hatırla…” Onları hatırlamamak mümkün değil. Onlar bizim kalbimizde, binlerce kanat çırpan kuştan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz onlara, iyi ki varlar, iyi ki sanata bu değeri kattılar. İyi ki yol gösterdiler. Al ışıktan bir yol aydınlattılar bizler için. Yolcu yanılır ama yol yanılmaz. Müteşekkiriz onlara…”