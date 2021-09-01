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23 yıl sonra ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım'a büyük şok! Savcılığa başvurdu

23 yıl sonra ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım'a büyük şok! Savcılığa başvurdu

Müzisyen Ufuk Yıldırım, 23 yıl sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı.

23 yıl sonra ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım'a büyük şok! Savcılığa başvurdu

Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım, Taksim'deki müzik aletleri satan Halil Akalın ile tanışıyordu. Yıldırım, 1998 yılında bu dükkandan 10 bin dolarlık enstrüman aldı.

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23 yıl sonra ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım'a büyük şok! Savcılığa başvurdu

Bu enstrümanlar karşılığında Akalın'a bir bono verdi. 

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23 yıl sonra ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım'a büyük şok! Savcılığa başvurdu

Borcunu ödeyen Yıldırım iddiaya göre yıllar sonra Akalın'dan bir telefon aldı. 

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23 yıl sonra ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım'a büyük şok! Savcılığa başvurdu

Dükkanı kapatan Akalın, zor günler geçirdiğini, bu nedenle yıllardır kendisinde kalan ünlülere ait senetleri iade edeceğini söyledi. 

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