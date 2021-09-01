23 yıl sonra ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım'a büyük şok! Savcılığa başvurdu
Müzisyen Ufuk Yıldırım, 23 yıl sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı.
Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım, Taksim'deki müzik aletleri satan Halil Akalın ile tanışıyordu. Yıldırım, 1998 yılında bu dükkandan 10 bin dolarlık enstrüman aldı.
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Bu enstrümanlar karşılığında Akalın'a bir bono verdi.
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Borcunu ödeyen Yıldırım iddiaya göre yıllar sonra Akalın'dan bir telefon aldı.
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Dükkanı kapatan Akalın, zor günler geçirdiğini, bu nedenle yıllardır kendisinde kalan ünlülere ait senetleri iade edeceğini söyledi.
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